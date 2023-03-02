«Аризона» обменяла Чикрана в «Оттаву»

Команда Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» обменяла защитника Джейкоба Чикрана в «Оттаву Сенаторз», сообщает пресс-служба клуба. Взамен «Аризона» получит три драфт-пика — первый пик 2023 года и пики второго раунда 2024 и 2026 годов.

В нынешнем сезоне на счету Чикрана 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 28 (7+21) очков.

Джейкоб Чикран был задрафтован клубом «Аризона» в 2016 году и отыграл за него в общей сложности 373 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 170 (60+110) очка при показателе полезности «-38». Соглашение Чикрана с «Койотс» с кэпхитом $ 4,6 млн было рассчитано до конца сезона-2024/2025. Игрок запросил обмен ещё перед стартом текущего сезона НХЛ.