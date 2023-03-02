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Голевая передача Евгения Дадонова помогла «Далласу» одержать победу над «Аризоной»

Голевая передача Евгения Дадонова помогла «Далласу» одержать победу над «Аризоной»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Аризону Койотс». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:2.

На 11-й минуте игры Барретт Хэйтон открыл счёт голам. Ассистировали ему Юусо Вялимяки и Янис Мозер. На 14-й минуте Клейтон Келлер удвоил преимущество гостей. Теперь голевые передачи отдали Юусо Вялимяки и Ник Шмальц.

На 19-й минуте первый гол отыграл Роопе Хинц с передачи Джейсона Робертсона. На 22-й минуте сравнял счёт Тайлер Сегин. Ассистировали ему российский нападающий Евгений Дадонов и Уайатт Джонстон. На 45-й минуте вывел хозяев вперёд гол Миро Хейсканена после передач Колина Миллера и Сегина. Итоговый счёт на табло установил Сегин. На 57-й минуте он забил последний гол в матчетпосле паса Радека Факса.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Хэйтон (Вялимяки, Мозер) – 10:28 (5x5)   0:2 Келлер (Вялимяки, Шмальц) – 13:47 (5x4)   1:2 Хинц (Робертсон) – 18:43 (5x5)   2:2 Сегин (Дадонов, Джонстон) – 21:50 (5x4)   3:2 Хейсканен (Миллер, Сегин) – 44:38 (5x5)   4:2 Сегин (Факса) – 56:12 (4x5)
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