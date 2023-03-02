Голевая передача Евгения Дадонова помогла «Далласу» одержать победу над «Аризоной»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Аризону Койотс». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:2.

На 11-й минуте игры Барретт Хэйтон открыл счёт голам. Ассистировали ему Юусо Вялимяки и Янис Мозер. На 14-й минуте Клейтон Келлер удвоил преимущество гостей. Теперь голевые передачи отдали Юусо Вялимяки и Ник Шмальц.

На 19-й минуте первый гол отыграл Роопе Хинц с передачи Джейсона Робертсона. На 22-й минуте сравнял счёт Тайлер Сегин. Ассистировали ему российский нападающий Евгений Дадонов и Уайатт Джонстон. На 45-й минуте вывел хозяев вперёд гол Миро Хейсканена после передач Колина Миллера и Сегина. Итоговый счёт на табло установил Сегин. На 57-й минуте он забил последний гол в матчетпосле паса Радека Факса.