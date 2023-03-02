Уилсон разбил в кровь свою руку и нос оппоненту в драке с Больё

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче в овертайме одержали «Кэпиталз» со счётом 3:2.

Главным героем матча стал силовой форвард «Вашингтона» Том Уилсон, забивший два гола. В середине третьего периода форвард схлестнулся в драке с защитником «Анахайма» Натаном Больё. Бой прошёл с преимуществом более габаритного Уилсона, который нанёс урон своему оппоненту. Форвард «Вашингтона» разбил кулак о шлем Больё и рассёк тому переносицу. После боя Уилсон поспешил в раздевалку, чтобы быстро обработать раны на кулаке.

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Уилсон был признан первой звездой матча. За 14 матчей в текущем сезоне форвард набрал 9 (7+2) очков.

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