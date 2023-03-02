Коваленко ответил на вопрос о перспективах «Торпедо» в плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко считает, что у любого клуба в плей-офф могут быть шансы на победу.
«Каковы перспективы «Торпедо» в плей-офф? Знаю из своего опыта, что в плей-офф может выстрелить любая команда, даже еле попавшая. В моей истории такое было, когда «Монреаль Канадиенс» в 93-м еле-еле попал в плей-офф, а потом поднял кубок над головой. Так что здесь говорить, у кого больше шансов, и кого, и чего — просто, я считаю, неправильно.
Согласен ли с тем, что игровая модель «Торпедо» не может быть эффективной в плей-офф? Я отвечу так, что жизнь покажет, результат тоже. Обсуждать что-то, говорить — у нас есть достаточно экспертов, которые за это получают хорошие деньги, и это их работа. Моя работа только наслаждаться хоккеем, который я иногда смотрю», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Серия между «Торпедо» и московским «Динамо» начнётся сегодня, 2 марта, в Нижнем Новгороде. Начало первого матча серии — в 19:30 мск.
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