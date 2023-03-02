Гавриков рассказал о своих эмоциях после обмена в «Лос-Анджелес»

Российский защитник Владислав Гавриков рассказал о своих эмоциях после обмена из «Коламбус Блю Джекетс» в «Лос-Анджелес Кингз».
«Какие были первые эмоции после объявления об обмене в «Лос-Анджелес»? Эмоции были смешанными, потому что не было понятно, когда и что произойдёт. Очень долго я провёл в ожидании, просто тренировался с командой. Было облегчение, что всё это закончилось и можно двигаться дальше. То, что меня обменяют в «Лос-Анджелес», узнал буквально в день обмена, за три-четыре часа до того, как это случилось. Было ещё несколько команд, которые претендовали на меня. «Лос-Анджелес» был первым.
Что чувствуешь, когда меняют на легенду клуба, Куика, который отыграл там 16 сезонов? Это на самом деле невероятно. Человек очень заслуженный, который много выиграл и столько лет отыграл в одном клубе. Настоящая легенда «Лос-Анджелеса». Думаю, фанаты были разочарованы его обменом», — цитирует Гаврикова Sport24.
Контракт 27-летнего Гаврикова с зарплатой $ 2,8 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провёл в составе «Коламбуса» 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».
- 2 марта 2023
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