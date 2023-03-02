Гавриков: летом очень хотел подписать с «Коламбусом» долгосрочный контракт, не сложилось

Российский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков рассказал, что летом планировал подписать долгосрочный контракт с «Коламбус Блю Джекетс».

«Летом я очень хотел подписать с «Коламбусом» долгосрочный контракт, но по разным причинам не сложилось. Наверное, тогда стало понятно, что клуб будет искать варианты. Меня интересовало только долгосрочное соглашение.

Собираюсь выйти на рынок свободных агентов? Ещё пока не знаю. Будем смотреть по ситуации. Сейчас самое главное — выйти и начать играть, всё-таки я довольно много пропустил. Очень соскучился по хоккею и игре. Мне надо сначала показывать хороший уровень, а потом уже можно будет о чём-то говорить», — цитирует Гаврикова Sport24.

Контракт 27-летнего Гаврикова с зарплатой $ 2,8 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провёл в составе «Коламбуса» 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».