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Вышински: Кейн ещё не рассматривал продление контракта с «Рейнджерс»

Журналист ESPN Грег Вышински в своём «твиттере» заявил, что новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн пока не рассматривал продление контракта с клубом.

Отметим, что действующий контракт Кейна истекает в конце сезона-2022/2023. Напомним, 34-летний форвард перешёл из «Чикаго» в «Рейнджерс» в результате обмена 1 марта 2023 года.

В нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков.

«Рейнджерс» после 61 матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрали 79 очков и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Патрик дебютирует за новый клуб в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз».