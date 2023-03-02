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ЦСКА уверенно победил «Северсталь» в Кубке Гагарина. Абрамов и Плотников сделали по дублю

ЦСКА уверенно победил «Северсталь» в Кубке Гагарина. Абрамов и Плотников сделали по дублю
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В Москве завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу армейцев.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Робин Пресс с передачи Игоря Гераськина.

На пятой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Михаил Григоренко с передач Даррена Дица и Николая Макарова. Через минуту вывел ЦСКА вперёд Виталий Абрамов с передач Ярослава Дыбленко и Тахира Мингачёва.

В начале третьей двадцатиминутки Виталий Абрамов и Сергей Плотников сделали счёт 4:1. На 13-й минуте третьего периода вторую шайбу гостей забросил Илья Иванцов с передачи Адама Лишки. Окончательный счёт в матче установил Плотников, забросив в пустые ворота.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Пресс (Гераськин) – 08:59 (5x4)   1:1 Григоренко (Диц, Макаров) – 24:44 (5x5)   2:1 Абрамов (Дыбленко, Мингачёв) – 25:41 (5x5)   3:1 Абрамов (Нестеров) – 42:56 (5x5)   4:1 Плотников (Классон, Нестеров) – 43:20 (5x5)   4:2 Иванцов (Лишка) – 52:24 (5x5)   5:2 Плотников – 59:04 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между ЦСКА и «Северсталью» состоится 4 марта и начнётся в 17:00 мск.

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