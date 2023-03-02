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ЦСКА уверенно победил «Северсталь» в Кубке Гагарина. Абрамов и Плотников сделали по дублю

В Москве завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу армейцев.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Робин Пресс с передачи Игоря Гераськина.

На пятой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Михаил Григоренко с передач Даррена Дица и Николая Макарова. Через минуту вывел ЦСКА вперёд Виталий Абрамов с передач Ярослава Дыбленко и Тахира Мингачёва.

В начале третьей двадцатиминутки Виталий Абрамов и Сергей Плотников сделали счёт 4:1. На 13-й минуте третьего периода вторую шайбу гостей забросил Илья Иванцов с передачи Адама Лишки. Окончательный счёт в матче установил Плотников, забросив в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между ЦСКА и «Северсталью» состоится 4 марта и начнётся в 17:00 мск.