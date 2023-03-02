Голкипер Джонатан Куик перешёл в «Вегас»

Голкипер Джонатан Куик, который недавно участвовал в обмене «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс», перешёл в «Вегас Голден Найтс», сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в своём «твиттере».

Напомним, изначально в сделке «Коламбуса» и «Лос-Анджелеса» защитник Владислав Гавриков и вратарь Йоонас Корписало отправились в калифорнийский клуб, в «Блю Джекетс» проследовал голкипер Куик.

37-летний Куик провёл всю карьеру в «Кингз» и стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в их составе. В сезоне-2011/2012 он получил приз самому ценному игроку плей-офф.

«Вегас Голден Найтс» в текущем сезоне сыграл 61 матч, в котором одержал 36 побед при 25 поражениях. С 78 очками клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.