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Инсайдер НХЛ сообщил о сильном разочаровании Куика обменом в «Коламбус»

Инсайдер НХЛ сообщил о сильном разочаровании Куика обменом в «Коламбус»
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Инсайдер НХЛ Франк Серавалли сообщил, что вратарь Джонатан Куик был очень расстроен обменом из «Лос-Анджелес Кингз» в «Коламбус».

«Сказать, что Джонатан Куик недоволен этой сделкой, значит ничего не сказать. Вся команда «Кингз» была немного подавлена после победы в матче с «Виннипегом». Разочарование можно было заметить на лице капитана Анже Копитара, несмотря на его четыре гола. Тяжёлая сделка, «Кингз» торгуют легендой франшизы», — написал Серавалли в своём аккаунте в соцсети.

Подробности сделки ожидаются в ближайшее время. 37-летний американский голкипер провёл всю карьеру в составе «Лос-Анджелеса» и становился с клубом двукратным обладателем Кубка Стэнли. В сезоне-2011/2012 он получил приз самому ценному игроку плей-офф.

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