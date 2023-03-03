Гол Тарасенко и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» одержать победу в матче НХЛ
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттава Сенаторз». Гости одержали победу со счётом 5:3.
Счёт в матче открыл американский форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер с передач Адама Фокса и Мики Зибанеджада.
Нападающие Шейн Пинто и Дерик Брассар вывели гостей вперёд, однако на 33-й минуте встречи Джейкоб Труба с передач Артемия Панарина и Винсента Трочека восстановил равенство в матче. В третьей голевой атаке «Рейнджерс» точным броском отметился российский нападающий команды Владимир Тарасенко.
Немецкий игрок «Оттавы» Тим Штюцле установил итоговый счёт в матче — 5:3 в пользу «Оттавы».
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2023, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 06:31 (4x5) 1:1 Пинто (Дебринкэт, Батерсон) – 29:42 (5x5) 1:2 Брассар (Жозеф, Гэмбрелл) – 30:03 (5x5) 2:2 Труба (Панарин, Трочек) – 32:15 (5x5) 3:2 Тарасенко (Зибанеджад, Харпур) – 34:54 (5x5) 3:3 Брассар (Жиру) – 41:35 (5x5) 3:4 Жиру (Хэмоник, Ткачук) – 43:26 (5x5) 3:5 Штюцле (Ткачук, Жиру) – 57:18 (en)
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