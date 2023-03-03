Гол Тарасенко и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» одержать победу в матче НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттава Сенаторз». Гости одержали победу со счётом 5:3.

Счёт в матче открыл американский форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер с передач Адама Фокса и Мики Зибанеджада.

Нападающие Шейн Пинто и Дерик Брассар вывели гостей вперёд, однако на 33-й минуте встречи Джейкоб Труба с передач Артемия Панарина и Винсента Трочека восстановил равенство в матче. В третьей голевой атаке «Рейнджерс» точным броском отметился российский нападающий команды Владимир Тарасенко.

Немецкий игрок «Оттавы» Тим Штюцле установил итоговый счёт в матче — 5:3 в пользу «Оттавы».