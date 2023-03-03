Забил в стиле легенды хоккея! Гол российской суперзвезды стал украшением дня в НХЛ

«Рейнджерс» потерпели поражение в дебютном матче Кейна за клуб. Не помогли ни красивый гол Тарасенко, ни юбилейная передача Панарина.

Одной из самых интересных историй матча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттавой Сенаторз» стало первое появление в составе «синерубашечников» американского форварда Патрика Кейна, выменянного на этой неделе из «Чикаго Блэкхоукс» в результате крупного трёхстороннего обмена, прошедшего ещё и при участии «Аризоны Койотс».

Изначально планировалась, что 34-летний форвард должен был провести первую игру за «синерубашечников» ещё в ночь на 2 марта с «Филадельфией Флайерз», однако из-за логистики тренерский штаб клуба из Нью-Йорка принял решение перенести его дебют на домашний матч.

После перехода в «Рейнджерс» трёхкратный обладатель Кубка Стэнли снова оказался в одном сочетании с россиянином Артемием Панариным, который в своё время дебютировал в НХЛ, выступая как раз за «Чикаго». «Сегодня впервые за долгое время увидел Панарина. Очень скучал по нему последние пять-шесть лет. Мы продолжим там, где закончили», — заметил Кейн за несколько часов до начала матча с «Оттавой».

Но сразу забегая вперёд, необходимо заметить, что в дебютном матче за новую команду отметиться результативными действиями у одного из самых титулованных игроков НХЛ не получилось. Хотя моментов у Патрика и его партнёров по звену и ведущей бригаде большинства было достаточно. Например, в первом периоде уже при счёте 1:0 в свою пользу хозяева получили в распоряжение пятиминутное большинство, но воспользоваться прекрасным шансом увеличить преимущество на табло «Рейнджерс» не смогли.

Во втором периоде соперники обменялись своего рода дуплетами. Сначала две шайбы гостей, авторами которых стали Шейн Пинто и проводивший сегодня 1000-й матч за карьеру в НХЛ Дерик Брассар, уложились в 21-секундный интервал времени. А затем Джейкоб Труба и Владимир Тарасенко за 2,5 минуты дважды подряд поразили ворота Кэма Тальбо.

Во второй голевой атаке «Рейнджерс» в роли ассистентов выступили Винсент Трочек и российский нападающий Артемий Панарин. Для Панарина эта передача стала уже 50-й в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Всего на счету Панарина в этом сезоне 69 (19+50) очков. Причём передача на Джейкоба получилась действительно красивой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но главным украшением матча со стороны игроков «Рейнджерс» стал гол в исполнении Тарасенко. Российский форвард получил передачу от Мики Зибанеджада, выкатился один на один с голкипером «Сенаторз» и в фирменном стиле Петера Форсберга очень эффектно реализовал момент, забив один из самых классных голов во всём игровом дне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Тарасенко отличился уже во втором матче в составе «Рейнджерс» подряд. В прошлой игре с «Филадельфией Флайерз» (3:2 ОТ) Тарасенко набрал три очка, отметившись голом в овертайме и двумя голевыми передачами.

Но третий период сегодня «Рейнджерс» просто откровенно провалили. Уже на второй минуте отрезка Брассар оформил дубль, сравняв счёт в матче. Ещё спустя две минуты отличился Клод Жиру, совершивший удачное подправление на пятаке. Следом отличился Брэди Ткачук, однако его гол был отменён из-за положения вне игры после удачного запроса со стороны тренерского штаба «Рейнджерс».

Но пятая шайба впоследствии всё равно оказалась в воротах хозяев – в концовке точку в игре поставил Тим Штюцле. Немецкий форвард поразил пустые ворота, а «Оттава» одержала четвёртую победу подряд, продолжив борьбу за попадание в плей-офф. «Синерубашечникам» же теперь предстоит провести матч с «Бостоном», после чего американская команда уйдёт на почти недельные каникулы, за которые можно будет отдохнуть от напряжённого графика и подтянуть игровые кондиции.