Брэд Маршан не смог продолжить матч после хита Любушкина
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:1.
В середине второго периода защитник «Баффало» Илья Любушкин провёл жёсткий силовой приём у борта против звезды «Бостона» Брэда Маршана. Канадец в этом эпизоде получил травму и не смог продолжить матч, покинув плоладку. Арбитры оставили эпизод без внимания, оставив россиянина без штрафных минут. Возможно, дисциплинарный комитет НХЛ рассмотрит этот эпизод и может вынести наказание Любушкину.
Любушкин в текущем сезоне провёл 45 матчей, в которых набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности «-1».
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