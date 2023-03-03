Переполненная арена «Рейнджерс» устроила овации Патрику Кейну. Видео
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Гости одержали победу со счётом 5:3.
Матч стал дебютным за «Рейнджерс» для нападающего Патрика Кейна. На предматчевой разминке болельщики местной команды встретили появление американского форварда бурными овациями. Толпа зревела, когда диктор на стадионе объявил фамилию Кейна.
В прошедшем матче Кейн провёл на площадке 19 минут и 36 секунд, нанеся четыре броска по воротам. Нападающий дважды потерял шайбу и записал на свой счёт отрицательный показатель полезности «-2». Результативных баллов Кейну набрать не удалось.
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