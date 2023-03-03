Кейн — об игре с Панариным: «химия» не придёт за одну ночь, но мы её найдём

Нападающий «Рейнджерс» Патрик Кейн сообщил, что взаимопонимание с партнёром по звену Артемием Панариным скоро наладится и вернётся та «химия», которая была между нападающими несколько лет назад в составе «Чикаго».

«Это «химия», которую мы нашли шесть или семь лет назад. Как я сказал сегодня утром, я не думаю, что она вернётся в одночасье, но мы найдём её», — цитирует Кейна Lohud.

В прошедшем матче с «Оттавой» (3:5) Кейн провёл на площадке 19 минут и 36 секунд, нанеся четыре броска по воротам. Нападающий дважды потерял шайбу и записал на свой счёт отрицательный показатель полезности «-2». Результативных баллов Кейну набрать не удалось. Панарин отметился в протоколе результативной передачей, записав на свой счёт отрицательный показатель полезности «-2».