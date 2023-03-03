Панарин стал шестым игроком в истории «Рейнджерс» с 50 ассистами минимум в трёх сезонах

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче с «Оттавой» (3:5). Для россиянина эта передача стала уже 50-й в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Всего на счету Панарина в этом сезоне 69 (19+50) очков.
Таким образом, Панарин стал шестым хоккеистом в истории «Рейнджерс», кому удавалось отдавать 50 результативных передач в трёх или более сезонах. Остальные пять хоккеистов: Брайан Лич (6 сезонов), Марк Мессье (4 сезона), Род Жильбер (4 сезона), Уэйн Гретцки (3 сезона) и Жан Ратель (3 сезона).
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Гости одержали победу со счётом 5:3.
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