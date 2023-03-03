Гавриков — о дебюте за «Лос-Анджелес»: всё здорово, тут очень мастеровитая команда

Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков высказался о своём дебюте за клуб. В прошедшем матче с «Монреалем» (3:2) россиянин провёл 16 минут и 13 секунд, заработав две штрафные минуты, которые реализовал соперник.

«Сначала было немного странно, потому что давно не играл, но после пары смен всё пришло в норму. Всё здорово, меня тепло приняли партнёры и фанаты. Всё идеально.

Уокер — идеальный партнёр по обороне, как и все остальные, тут очень мастеровитая команда. Он мне много помогал сегодня», — цитирует Гаврикова пресс-служба калифорнийского клуба.

Контракт 27-летнего Гаврикова с зарплатой $ 2,8 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провёл в составе «Коламбуса» 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».