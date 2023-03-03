«Он пару раз спас мою задницу». Защитник «Лос-Анджелеса» — о дебюте Гаврикова за «Кингз»

Защитник «Лос-Анджелеса» Шон Уокер остался доволен взаимопониманием на льду с российским игроком обороны Владиславом Гавриковым. Россиянин дебютировал за «Кингз» в матче с «Монреалем» (3:2), проведя на льду больше 16 минут и отметившись в протоколе двумя штрафными минутами.
«Всё идёт здорово, мы прилично поиграли в зоне атаки, коммуникация налажена. И он уже пару раз спас мою задницу», — цитирует Уокера пресс-служба клуба.
Напомним, «Коламбус» обменял Гаврикова и вратаря Йоонаса Корписало в «Лос-Анджелес» на голкипера Джонатана Куика. Контракт 27-летнего Гаврикова с зарплатой $ 2,8 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провёл в составе «Коламбуса» 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».
- 3 марта 2023
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