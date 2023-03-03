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«Стараюсь играть каждый матч, как последний». Орлов о 8 очках в четырёх играх за «Бостон»

«Стараюсь играть каждый матч, как последний». Орлов о 8 очках в четырёх играх за «Бостон»
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Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов оценил своё выступление в составе «Брюинз». Россиянин за четыре матча набрал 8 (3+5) очков.

«Длинная неделя, много эмоций, впервые в карьере я перешёл в другую команду. Спасибо руководству «Вашингтона», что обменяли меня в «Бостон», это великолепная команда. Рад оказаться здесь, просто стараюсь выкладываться на максимум в каждой игре, играть так, будто каждый матч – мой последний.

Мы показываем отличный хоккей. С «Калгари», может, не так хорошо сыграли, но всё равно смогли победить. Не знаю, почему набираю так много очков. Это хорошая команда, в которой все играют друг за друга, стараются креативить, находить партнёров передачами», — цитирует Орлова пресс-служба «Бостона».

В текущем сезоне на счету Орлова 47 матчей, в которых 31-летний защитник набрал 27 (6+21) очков.

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