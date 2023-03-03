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Российский форвард Наместников обменян во 2-й раз за два дня. Он стал игроком «Виннипега»

Российский нападающий Владислав Наместников обменян из «Сан-Хосе Шаркс» в «Виннипег Джетс», сообщает журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что «акулы» получили за 30-летнего форварда право выбора в четвёртом раунде драфта — 2025.

Для Наместникова это второй обмен за два дня. Вчера, 2 марта, российский нападающий перешёл из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Сан-Хосе». Взамен «молнии» получили 26-летнего американского нападающего Майки Эйссимонта.

Наместников в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принял участие в 57 встречах, набрав 15 (6+9) очков при показателе полезности «-2». Всего на счету Наместникова 610 матчей в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 251 (113+138) очко.