Российский форвард Наместников обменян во 2-й раз за два дня. Он стал игроком «Виннипега»

Российский нападающий Владислав Наместников обменян из «Сан-Хосе Шаркс» в «Виннипег Джетс», сообщает журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что «акулы» получили за 30-летнего форварда право выбора в четвёртом раунде драфта — 2025.
Для Наместникова это второй обмен за два дня. Вчера, 2 марта, российский нападающий перешёл из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Сан-Хосе». Взамен «молнии» получили 26-летнего американского нападающего Майки Эйссимонта.
Наместников в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принял участие в 57 встречах, набрав 15 (6+9) очков при показателе полезности «-2». Всего на счету Наместникова 610 матчей в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 251 (113+138) очко.
- 3 марта 2023
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