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Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Ак Барс» уверенно обыграл «Нефтехимик» и сравнял счёт в серии. У Воронкова дубль

«Ак Барс» уверенно обыграл «Нефтехимик» и сравнял счёт в серии. У Воронкова дубль
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Воронков (Войнов, Юдин) – 00:14 (5x5)   2:0 Воронков – 06:44 (5x4)   2:1 Воробьёв (Березин) – 20:48 (5x5)   3:1 А. Радулов – 24:37 (5x5)   4:1 Галиев (Войнов, Шипачёв) – 47:27 (4x3)

На 15-й секунде матча Дмитрий Воронков вывел казанцев вперёд. На седьмой минуте нападающий оформил дубль, реализовав численное большинство. На 21-й минуте Кирилл Воробьёв с передачи Максима Березина отыграл один гол. На 25-й минуте Александр Радулов забросил третью шайбу. На 32-й минуте в матче произошла массовая драка, зачинщиком которой стал Радулов. По её итогам четыре хоккеиста команд в сумме получили 32 минуты штрафа. На 48-й минуте Станислав Галиев забросил четвёртую шайбу.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют в Нижнекамске.

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