«Ак Барс» уверенно обыграл «Нефтехимик» и сравнял счёт в серии. У Воронкова дубль

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
На 15-й секунде матча Дмитрий Воронков вывел казанцев вперёд. На седьмой минуте нападающий оформил дубль, реализовав численное большинство. На 21-й минуте Кирилл Воробьёв с передачи Максима Березина отыграл один гол. На 25-й минуте Александр Радулов забросил третью шайбу. На 32-й минуте в матче произошла массовая драка, зачинщиком которой стал Радулов. По её итогам четыре хоккеиста команд в сумме получили 32 минуты штрафа. На 48-й минуте Станислав Галиев забросил четвёртую шайбу.
Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют в Нижнекамске.
- 3 марта 2023
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