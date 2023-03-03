Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал массовую драку и 17 минут штрафа Радулова

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мыслями после победы во второй встрече первого раунда плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком». Казанский клуб выиграл — 4:1 и сравнял счёт в серии — 1-1. Кроме того, наставник «Ак Барса» прокомментировал эпизод второго периода, в котором произошла массовая драка. Активное участие в ней принял капитан Александр Радулов, получивший 17 минут штрафа.

«Игра была чрезмерно эмоциональная, всё было — и потасовки, и удаления. Понятно, что никто не собирается уступать, но нужно всё же контролировать свои эмоции и играть правильно. С учётом того, что в прошлом матче мы первый период сыграли неудачно, конечно, акцентировали на этом внимание. Было хорошее начало, ребята справились.

Такие массовые драки, как во втором периоде, добавляют задора команде? Задора добавляют, да. Мера ответственности здесь должна быть намного выше, конечно. Некоторые вещи нужно просто убирать, этого не должно быть. Будем работать.

Очень много удалений было сегодня, хотя эта проблема уходила в конце регулярного чемпионата? Вы внимательно смотрели игру? Удаления были, согласен, с обеих сторон. Много удалений, такого не должно быть. Из-за одной драки лишились Александра Радулова на 17 минут? Без лидера и капитана, конечно, сложно. Но зато он вздохнул, готовится теперь к следующему матчу», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».