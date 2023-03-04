Расписание четвёртого игрового дня плей-офф КХЛ

Сегодня, 4 марта, пройдут вторые встречи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомится с расписанием четвёртого игрового дня.
В Омске в 14:00 стартует матч между «Авангардом» и «Сибирью». Первая встреча завершилась победой новосибирцев в овертайме со счётом 2:1.
В 14:30 в Екатеринбурге начнётся матч «Автомобилист» — «Металлург». Первая встреча осталась за екатеринбургской командой. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:2.
В 17:00 в Москве ЦСКА проведёт второй матч с «Северсталью». В первой встрече армейцы одержали уверенную победу — 5:2.
Параллельно в Нижнем Новгороде «Торпедо» сыграет с московским «Динамо». Пока в серии ведут бело-голубые, обыгравшие подопечных Игоря Ларионова со счётом 3:1.
Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале прошлого сезона московский клуб в семи матчах обыграл магнитогорский «Металлург».
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