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ЦСКА — Северсталь. Прямая трансляция
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16:50 Мск
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Расписание четвёртого игрового дня плей-офф КХЛ

Расписание четвёртого игрового дня плей-офф КХЛ
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Сегодня, 4 марта, пройдут вторые встречи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомится с расписанием четвёртого игрового дня.

В Омске в 14:00 стартует матч между «Авангардом» и «Сибирью». Первая встреча завершилась победой новосибирцев в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область

В 14:30 в Екатеринбурге начнётся матч «Автомобилист» — «Металлург». Первая встреча осталась за екатеринбургской командой. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск

В 17:00 в Москве ЦСКА проведёт второй матч с «Северсталью». В первой встрече армейцы одержали уверенную победу — 5:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец

Параллельно в Нижнем Новгороде «Торпедо» сыграет с московским «Динамо». Пока в серии ведут бело-голубые, обыгравшие подопечных Игоря Ларионова со счётом 3:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Динамо М
Москва

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале прошлого сезона московский клуб в семи матчах обыграл магнитогорский «Металлург».

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