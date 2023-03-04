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Результаты третьего игрового дня плей-офф КХЛ

Результаты третьего игрового дня плей-офф КХЛ
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Сегодня, 3 марта, в КХЛ завершился третий игровой день розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина — 2023.

В Уфе «Салават» одержал первую победу в текущем плей-офф, обыграв «Адмирал». Шакир Мухамадуллин забил гол и отдал передачу, Сергей Шмелёв и Михаил Науменков набрали по 2 (0+2) очка. Счёт в серии — 1-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Мухамадуллин (Науменков, Шмелёв) – 01:52 (5x4)   1:1 Криштоф – 04:27 (5x5)   2:1 Башкиров (Дроздов, Панин) – 14:43 (5x5)   3:1 Кадейкин (Алалыкин, Мёрфи) – 19:21 (5x5)   4:1 Дроздов (Мухамадуллин) – 29:33 (5x5)   5:1 Хмелевски (Шмелёв, Науменков) – 30:49 (5x3)   5:2 Берлёв (Чебыкин, Хамидуллин) – 37:56 (5x4)

В Ярославле «Локомотив» крупно обыграл «Витязь», впервые распечатав ворота подмосковной команды в текущем плей-офф, — 6:2. Александр Полунин оформил дубль. Счёт в серии — 1-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Полунин – 09:01 (5x5)   2:0 Иванов (Шалунов, Берёзкин) – 13:58 (5x4)   2:1 Старков (Кара, Бородкин) – 16:31 (5x5)   3:1 Тесанов (Аверин, Мисюль) – 22:09 (5x5)   4:1 Шалунов (Берёзкин, Сергеев) – 32:35 (5x5)   4:2 Уилсон (Галузин, Волгин) – 46:44 (5x4)   5:2 Полунин – 46:51 (5x5)   6:2 Каюмов (Шалунов, Берёзкин) – 47:45 (5x5)

СКА на домашнем льду одержал уверенную победу во встрече с минским «Динамо» — 5:2. Игорь Ожиганов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Никита Гусев, Никита Камалов и Дамир Жафяров набрали по 2 (0+2) балла. Счёт в серии — 1-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Глотов (Гусев, Ожиганов) – 12:29 (5x5)   2:0 Гребенщиков (Камалов, Жафяров) – 15:33 (5x5)   3:0 Ожиганов – 16:40 (5x5)   3:1 Спунер (Барберио, Козун) – 33:25 (5x5)   4:1 Хуснутдинов (Гусев, Камалов) – 55:02 (5x5)   4:2 Пышкайло (Пинчук) – 56:26 (5x5)   5:2 Фальковский (Зыков, Жафяров) – 58:25 (5x4)

«Ак Барс» в Казани уверенно обыграл «Нефтехимик» — 4:1. Дубль оформил Дмитрий Воронков. Счёт в серии — 1-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Воронков (Войнов, Юдин) – 00:14 (5x5)   2:0 Воронков – 06:44 (5x4)   2:1 Воробьёв (Березин) – 20:48 (5x5)   3:1 А. Радулов – 24:37 (5x5)   4:1 Галиев (Войнов, Шипачёв) – 47:27 (4x3)

Сегодня, 4 марта, состоятся вторые матчи в парах «Авангард» — «Сибирь», «Автомобилист» — «Металлург», ЦСКА — «Северсталь» и «Торпедо» — «Динамо» Москва.

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