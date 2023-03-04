Результаты третьего игрового дня плей-офф КХЛ

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Сегодня, 3 марта, в КХЛ завершился третий игровой день розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина — 2023.

В Уфе «Салават» одержал первую победу в текущем плей-офф, обыграв «Адмирал». Шакир Мухамадуллин забил гол и отдал передачу, Сергей Шмелёв и Михаил Науменков набрали по 2 (0+2) очка. Счёт в серии — 1-1.

В Ярославле «Локомотив» крупно обыграл «Витязь», впервые распечатав ворота подмосковной команды в текущем плей-офф, — 6:2. Александр Полунин оформил дубль. Счёт в серии — 1-1.

СКА на домашнем льду одержал уверенную победу во встрече с минским «Динамо» — 5:2. Игорь Ожиганов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Никита Гусев, Никита Камалов и Дамир Жафяров набрали по 2 (0+2) балла. Счёт в серии — 1-1.

«Ак Барс» в Казани уверенно обыграл «Нефтехимик» — 4:1. Дубль оформил Дмитрий Воронков. Счёт в серии — 1-1.

Сегодня, 4 марта, состоятся вторые матчи в парах «Авангард» — «Сибирь», «Автомобилист» — «Металлург», ЦСКА — «Северсталь» и «Торпедо» — «Динамо» Москва.