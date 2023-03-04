Бывший тренер «Вашингтона» рассказал, как Сергей Фёдоров повлиял на Александра Овечкина

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро рассказал, какое влияние российский нападающий Сергей Фёдоров оказал на игроков после своего прихода в команду в 2008 году. Также экс-наставник поделился мыслями о помощи «Федса» Александру Овечкину.

«Он очень сильно помогал успокоиться. Люди забывают, насколько молодой тогда была наша команда. Алекс Овечкин был нашим лучшим игроком, но Федс был нашим лидером. Если нужно было что-то сказать, Фёдоров говорил это, а все слушали.

У нас в команде было очень много россиян — он просто пользовался непререкаемым авторитетом. Это помогло Алексу повзрослеть и стать лидером, которым он является сегодня, всего лишь после двух лет игры вместе с Федсом», — приводит слова Будро The Athletic.