Обмен русской легенды НХЛ вошёл в историю «Кэпиталз». Без него «столичные» не выиграли бы Кубок Стэнли, а Ови не стал бы суперзвездой.

«На него смотрели как на бога». Как Фёдоров изменил историю «Вашингтона» и помог Овечкину

Дедлайн НХЛ заставил думать не только о том, какие переходы могут случиться, но и о том, какие сделки совершались в это время ранее. Так, наши коллеги из The Athletic вспомнили один из ярчайших обменов среди российских игроков – переход Сергея Фёдорова в «Вашингтон».

Как нынешний главный тренер ЦСКА помог «столичным» вернуться в разряд суперклубов? Приводим перевод этого материала.

«26 февраля 2008 года Брюс Будро сидел в своём офисе рядом с раздевалкой в ледовом комплексе «МэдСтар Кэпиталз», с нетерпением ожидая вестей из головного офиса несколькими этажами выше.

Дедлайн обменов НХЛ только что подошёл к концу.

«Я сказал Джорджу, что, если мы сможем получить центрального нападающего для второго звена, мы станем действительно хорошей командой», — вспоминал Будро, говоря о тогдашнем генеральном менеджере Джордже Макфи.

Через несколько минут после конца дедлайна Макфи постучал в дверь и вошёл.

«Джордж сказал мне: «Не знаю, сделал ли это я, но я нашёл тебе другого центрального нападающего».

Я сказал: «Ну, кто это?»

Он сказал мне: «Фёдоров».

Честно говоря, я чуть не наделал в штаны, — сказал Будро с заливистым хохотом. — Я подумал: «Ты что, разыгрываешь меня?»

«Я имею в виду, — добавил он после паузы, — мы не могли бы просить лучшей сделки в дедлайн».

Движение «Вашингтона» только зарождалось. У 23-летнего Алекса Овечкина уже была куча наград, но Young Guns — Ови, Никлас Бекстрём, Александр Сёмин и Майк Грин — ещё не дебютировали в плей-офф.

Они хотели играть хорошо. Но им нужен был кто-то, кто показал бы им, как играть хорошо.

И пришёл Фёдоров, которого Макфи забрал у «Коламбуса» в обмен на проспекта Тедди Рута, выбранного во втором раунде 2007 года и так никогда и не сыгравшего в НХЛ.

К 38 годам мастерство Фёдорова снизилось. А вот его аура «рок-звезды» осталась.

У Фёдорова было три перстня Кубка Стэнли за победы с «Детройтом» в 1997, 1998 и 2002 годах, а второй титул достался после поражения «Вашингтона» эпохи Петера Бондры и Олафа Кёльцига.

Перенесёмся на десятилетие вперёд, в 2008-й — теперь Фёдоров был в «Кэпс».

«Это было волнительно, — вспоминал Овечкин. — Он был моим кумиром, идолом; когда я был маленьким ребёнком, я равнялся на него. И тогда я собирался разделить с ним раздевалку, разделить историю, перенять опыт, которым он делился».

***

Ближе к концу того сезона каждый находился в стрессе.

У «Вашингтона» был выдающийся снайпер в лице Овечкина, а также талантливый и харизматичный подбор игроков второго плана. Настало время выполнить все обещания и выйти в плей-офф.

Фёдоров был словно предохранительный клапан на скамейке и в раздевалке.

«Он очень сильно помогал успокоиться, — сказал Будро. — Люди забывают, насколько молодой была наша команда».

Сергей Фёдоров и Александр Овечкин раздают автографы Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Игроки вспоминали, что Фёдоров не был безбашенным лидером. Но, когда он говорил, в раздевалке становилось по-настоящему тихо.

«Алекс был нашим лучшим игроком, но Федс был нашим лидером, — сказал Будро. — Если нужно было что-то сказать, Фёдоров говорил это, а все слушали.

У нас в команде было так много россиян — он просто пользовался непререкаемым авторитетом. Это помогло Алексу повзрослеть и стать лидером, которым он является сегодня, всего лишь после двух лет игры с Федсом».

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Хладнокровное поведение Фёдорова под давлением отразилось на неопытной команде, чей двигатель временами мог перегреваться.

«Когда ты молод, — сказал бывший крайний нападающий Мэтт Брэдли, который сейчас работает в команде скаутом, — ты не понимаешь, как оставаться в состоянии равновесия, особенно в плей-офф. Но он всегда успокаивал нас, как на скамейке запасных, так и в раздевалке. Он уже проходил через всё это, так что ничто не могло выбить его из себя. Для нас было важно, чтобы такой парень стал сильнейшим в раздевалке».

Бекстрём признался, что иногда ловил себя на мысли, что следит за Фёдоровым на тренировочной базе команды.

«Мы все знали, каким хоккеистом он был, — сказал Бекстрём. — Но что меня поразило, так это то, каким человеком он был. Он заботился обо всех. Именно таким он был.

Мы видели, как он вёл себя, — добавил Бекстрём. — Как он в то же время заботился о себе. Он был настоящим профессионалом».

Однажды Фёдоров предложил Бекстрёму подвезти его до аэропорта имени Даллеса, чтобы успеть на самолёт. 20-летний новичок забрался в «Феррари» особого выпуска к своему старшему товарищу по команде.

«Мы должны были поговорить, — сказал Бекстрём с улыбкой. — Но мы не могли говорить, потому что машина была слишком громкой».

Одни из ярчайших воспоминаний Брэдли о Фёдорове были связаны с его рутинными делами в командном самолёте.

«Первое, что он делал, — это снимал свой костюм и надевал штаны от пижамы и угги, — сказал Брэдли. — Ему, казалось, было очень комфортно. Я на самом деле думал, что это блестяще. Вместо того чтобы сидеть в обтягивающем костюме с рубашкой с воротником, он надел этот суперудобный наряд. И он выглядел великолепно! Мы не говорим о дешёвых спортивных штанах. Я уверен, что это были Prada или Dolce Gabbana.

Он в каждом проявлении старался наслаждаться жизнью, чувствовать себя комфортно, быть расслабленным».

Даже Будро восхищался стилем Фёдорова.

«Я хочу сказать, что он был одет безукоризненно, — сказал он. — Он был похож на рок-звезду. Мне как тренеру почти не нужно было просить его что-то сделать, потому что он уже знал, что делать.

В то время я никогда не встречал парня с таким большим авторитетом. Это похоже на то, что сейчас происходит с Алексом».

Последняя встреча Будро и Фёдорова состоялась на Матче всех звёзд 2017 года в Лос-Анджелесе, где НХЛ объявила 100 лучших игроков.

Фёдоров сделал год Будро.

Сергей Фёдоров Фото: nhl.com

«Я практически уверен, что он сделал мне величайший комплимент в моей жизни, когда сказал, что я лучший тренер, не считая Скотти Боумэна, который у него когда-либо был, — сказал Будро. — Я был там со своим сыном Брэйди, который просил у всех автографы. А потом Федс сказал это мне… и я просто увидел, как светится лицо моего сына».

Слова Фёдорова до сих пор находят отклик и у Овечкина.

«Он всегда говорил мне: «Наслаждайся игрой, потому что время пролетит незаметно», — сказал Овечкин. — А я думал: «Да ладно, у меня ещё много времени впереди». Но это было не так. Сейчас мне 37, и время действительно быстро летит.

Он просто потрясающий человек, — добавил капитан «Кэпс». — С точки зрения хоккея и жизни мы многому у него научились».

***

Появление Фёдорова, наряду с другими приобретениями — Кристобаля Юэ и Мэтта Кука — оказалось ключевым и на льду.

Фёдоров набрал 13 очков в 18 матчах, что помогло «Кэпиталз» в конце сезона выдать головокружительную серию из 11 побед в 12 встречах и завершить свой сказочный путь от последнего места в НХЛ до чемпионов Юго-восточного дивизиона, закрепив этот успех драматической победой над «Флоридой» со счётом 3:1. Фёдоров забил победный гол и отдал результативную передачу.

Впервые с 2003 года «Вашингтон» пробил себе путь в плей-офф.

Фёдоров также помог снять напряжение с Бекстрёма.

«Преимущество Федса в том, что, если у Ника и Алекса был небольшой спад, я просто ставил Сергея с Ови и опускал Бекса во второе звено, — вспоминал Будро. — Это сработало так хорошо».

После возвращения «Кэпс» в плей-офф их выступление было короче, чем кто-либо надеялся или ожидал. Всё закончилось разбитым сердцем уже в первом раунде, когда Джоффри Лупул из «Филадельфии» забил гол в большинстве в овертайме седьмой встречи, заставив Овечкина и компанию в межсезонье задуматься: «А что, если?..»

Каким бы сокрушительным ни было поражение в тот момент, оно также показало прорыв команды. И, когда ядро сформировалось, Макфи переподписал Фёдорова, дав ветерану контракт на один год и $ 4 млн в июле того же года.

Хотя Фёдоров из-за травмы ограничился участием лишь в 52 матчах, ему все жё удалось забить 11 голов и набрать 33 очка, в то время как «Вашингтон» второй раз подряд вышел в плей-офф, где в первом раунде их ожидали «Рейнджерс» во главе с Хенриком Лундквистом.

Первые шесть матчей и два периода серии прошли для Фёдорова несколько спокойно, без голов и лишь с тремя результативными передачами. Затем в седьмой встрече при счёте 1:1 на исходе основного времени Брэдли у борта не глядя отдал передачу в сторону русского центрфорварда, который промчался через нейтральную зону, ударил по тормозам, чтобы отклеиться от Уэйда Реддена, а затем нанёс бросок с кистей из круга вбрасывания над плечом Лундквиста — за 4:59 до конца матча.

«По сей день я никогда не слышал, чтобы на арене было так громко, — сказал Будро. — Я пересматривал этот гол десятки и десятки раз. Последние пять минут, давление, которое мы оказывали на «Рейнджерс», не выпуская их из своей зоны, — именно так мы всегда хотели играть».

Брэдли добавил: «Для меня это был просто пас через себя у борта, я просто удачно отбросил шайбу в центр. Федс ударил по тормозам, войдя в зону, а к тому времени, как он забил, я уже сменился.

Некоторое время назад я пересматривал этот гол со своим сыном и подумал: «Эй, приятель, видишь, кто отдал ему шайбу?» Я также помню, как Ови, подъехав к нему, набросился на него, и я подумал: «Ови, ты крупный человек. Вероятно, тебе не следует так набрасываться на Федса».

ВИДЕО ПОСЛЕДНЕГО ГОЛА ФЁДОРОВА В НХЛ

Этот гол — 483-й и последний за выдающуюся 18-летнюю карьеру Фёдорова в НХЛ — отправил «Вашингтон» во второй раунд впервые с 1998 года.

«Кэпс» заставили Сидни Кросби и «Питтсбург» свести серию к седьмому матчу, но на домашнем льду они проиграли со счётом 2:6.

У этой сказки не было конца, но фундамент был заложен.

«Оглядываясь на те времена, ты понимаешь: этим парням потребовалось время, чтобы научиться побеждать, — сказал Будро. — И Фёдоров сыграл огромную роль в обучении Майка, и Алекса, и Ника, и даже Сёмина. Смотря на всех этих молодых ребят, которые были в нашей команде, включая Виктора Козлова, ты понимаешь: «Боже, эти парни смотрели на Федса как на бога. Если бы мы были пазлом, Федс был бы частью, которая собирала его воедино».