Будро: не встречал парня с таким же авторитетом, как у Фёдорова. Это как сейчас с Ови

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро поделился мыслями о периоде выступления российского форварда Сергея Фёдорова за столичный клуб. Экс-наставник «Кэпс» отметил стиль опытного нападающего. Кроме того, Будро оценил влияние Фёдорова на раздевалку «Вашингтона».

Бывший тренер также вспомнил их последнюю встречу — на Матче всех звёзд 2017 года в Лос-Анджелесе, где НХЛ объявила 100 лучших игроков.

«Я хочу сказать, что он был одет безукоризненно. Он был похож на рок-звезду. Мне как тренеру почти не нужно было просить его что-то сделать, потому что он уже знал, что делать. В то время я никогда не встречал парня с таким большим авторитетом. Это похоже на то, что сейчас происходит с Алексом.

Наша встреча в 2017-м? Я практически уверен, что он сделал мне величайший комплимент в моей жизни, когда сказал, что я лучший тренер, который у него когда-либо был, не считая Скотти Боумэна. Я был там со своим сыном Брэйди, который просил у всех автографы. А потом Федс сказал это мне… и я просто увидел, как светится лицо моего сына», — приводит слова Будро The Athletic.