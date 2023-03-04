Две передачи Свечникова и дубль Ахо помогли «Каролине» разгромить «Аризону»

В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Каролиной Харрикейнз». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 6:1.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Финский форвард Себастьян Ахо оформил дубль и отдал результативную передачу. Нападающий «Харрикейнз» Мартин Нечас забил гол и отдал две результативные передачи. Отметим гол защитника «Каролины» Шейна Гостисбера в ворота бывшего клуба при игре в большинстве.

«Каролина» прервала серию из двух поражений подряд и завтра 5 марта встретится на своей площадке с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало матча — в 23:00 мск.