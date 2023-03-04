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Две передачи Свечникова и дубль Ахо помогли «Каролине» разгромить «Аризону»

Две передачи Свечникова и дубль Ахо помогли «Каролине» разгромить «Аризону»
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В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Каролиной Харрикейнз». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 6:1.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Финский форвард Себастьян Ахо оформил дубль и отдал результативную передачу. Нападающий «Харрикейнз» Мартин Нечас забил гол и отдал две результативные передачи. Отметим гол защитника «Каролины» Шейна Гостисбера в ворота бывшего клуба при игре в большинстве.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2023, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Штястны (Бёрнс, Славин) – 02:20 (5x5)   0:2 Ахо (Свечников, Шей) – 08:57 (5x5)   0:3 Славин (Бёрнс, Джарвис) – 25:43 (5x5)   1:3 Круз (Мозер, Сёдерстрём) – 30:41 (5x5)   1:4 Гостисбер (Нечас, Свечников) – 32:25 (5x4)   1:5 Ахо (Бёрнс, Нечас) – 34:37 (5x4)   1:6 Нечас (Бёрнс, Ахо) – 41:47 (5x4)

«Каролина» прервала серию из двух поражений подряд и завтра 5 марта встретится на своей площадке с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало матча — в 23:00 мск.

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