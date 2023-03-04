Две передачи Свечникова и дубль Ахо помогли «Каролине» разгромить «Аризону»
Поделиться
В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Каролиной Харрикейнз». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 6:1.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Финский форвард Себастьян Ахо оформил дубль и отдал результативную передачу. Нападающий «Харрикейнз» Мартин Нечас забил гол и отдал две результативные передачи. Отметим гол защитника «Каролины» Шейна Гостисбера в ворота бывшего клуба при игре в большинстве.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2023, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Штястны (Бёрнс, Славин) – 02:20 (5x5) 0:2 Ахо (Свечников, Шей) – 08:57 (5x5) 0:3 Славин (Бёрнс, Джарвис) – 25:43 (5x5) 1:3 Круз (Мозер, Сёдерстрём) – 30:41 (5x5) 1:4 Гостисбер (Нечас, Свечников) – 32:25 (5x4) 1:5 Ахо (Бёрнс, Нечас) – 34:37 (5x4) 1:6 Нечас (Бёрнс, Ахо) – 41:47 (5x4)
«Каролина» прервала серию из двух поражений подряд и завтра 5 марта встретится на своей площадке с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало матча — в 23:00 мск.
Комментарии
- 4 марта 2023
-
08:48
-
08:26
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:19
-
03:34
-
03:06
-
03:01
-
02:13
-
00:00
- 3 марта 2023
-
23:59
-
23:41
-
23:34
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:05
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:35
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
22:06
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:25
-
21:23
-
21:05
-
20:52
Партнерский контент