Две результативные передачи Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в упорном матче по буллитам одержали хозяева со счётом 4:3.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв отметился двумя результативными передачами. Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо оформил дубль. В овертайме подавляющее преимущество имели хоккеисты «Дэвилз», однако голкипер «Вегаса» Эдин Хилл совершил несколько важнейших спасений и позволил хозяевам перевести матч в буллитную серию. Решающий бросок в буллитной серии нанёс Ши Теодор. Отметим итоговое преимущство гостей по броскам 49:28.

«Вегас» в следующем матче примет на своём льду «Монреаль Канадиенс» 6 марта.