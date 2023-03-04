Две результативные передачи Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в упорном матче по буллитам одержали хозяева со счётом 4:3.
Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв отметился двумя результативными передачами. Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо оформил дубль. В овертайме подавляющее преимущество имели хоккеисты «Дэвилз», однако голкипер «Вегаса» Эдин Хилл совершил несколько важнейших спасений и позволил хозяевам перевести матч в буллитную серию. Решающий бросок в буллитной серии нанёс Ши Теодор. Отметим итоговое преимущство гостей по броскам 49:28.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2023, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Маршессо (Макнэбб, Барбашёв) – 07:49 (5x5) 1:1 Братт (Хьюз, Хэмилтон) – 15:16 (5x4) 1:2 Мерсер – 19:32 (5x5) 2:2 Маршессо (Барбашёв, Айкел) – 32:50 (5x5) 3:2 Айкел (Маршессо) – 43:47 (5x5) 3:3 Вуд (Боквист) – 52:55 (5x5) 4:3 Теодор – 65:00
«Вегас» в следующем матче примет на своём льду «Монреаль Канадиенс» 6 марта.
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