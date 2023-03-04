Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Две результативные передачи Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси»

Две результативные передачи Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси»
Комментарии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в упорном матче по буллитам одержали хозяева со счётом 4:3.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв отметился двумя результативными передачами. Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо оформил дубль. В овертайме подавляющее преимущество имели хоккеисты «Дэвилз», однако голкипер «Вегаса» Эдин Хилл совершил несколько важнейших спасений и позволил хозяевам перевести матч в буллитную серию. Решающий бросок в буллитной серии нанёс Ши Теодор. Отметим итоговое преимущство гостей по броскам 49:28.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2023, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Маршессо (Макнэбб, Барбашёв) – 07:49 (5x5)   1:1 Братт (Хьюз, Хэмилтон) – 15:16 (5x4)   1:2 Мерсер – 19:32 (5x5)   2:2 Маршессо (Барбашёв, Айкел) – 32:50 (5x5)   3:2 Айкел (Маршессо) – 43:47 (5x5)   3:3 Вуд (Боквист) – 52:55 (5x5)   4:3 Теодор – 65:00

«Вегас» в следующем матче примет на своём льду «Монреаль Канадиенс» 6 марта.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023