«Сент-Луис» выменял у «Детройта» Врану, включённого в программу помощи игрокам НХЛ

Чешский нападающий Якуб Врана обменян из «Детройт Ред Уингз» в «Сент-Луис Блюз», сообщается на официальной странице Sportsnet в «Твиттере».
За 27-летнего форварда «блюзмены» отдали Дилана Маклафлина и выбор в седьмом раунде драфта — 2025. Кроме того, «Детройт» ещё оставил у себя 50% контракта чеха.
27-летний Маклафлин ещё не дебютировал в НХЛ, он выступает преимущественно в АХЛ. Его контракт с кэпхитом $ 750 тыс. действует до конца чемпионата-2022/2023.
Напомним, соглашение Враны действует до конца следующего сезона, в среднем за год нападающий получает $ 5,25 млн. Чех прошёл основную программу помощи игрокам НХЛ, начавшуюся для спортсмена в середине октября 2022 года. Она помогает хоккеистам в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами, а также с преодолением психологических проблем.
В декабре 2022 года форвард вернулся в состав, после чего был отправлен в АХЛ для набора формы. Там он сыграл три матча, в которых не набрал очков при показателе полезности «-5». Отметим, что Врана не играл в НХЛ с 16 октября 2022 года до февраля 2023-го. В текущем сезоне чешский форвард успел принять участие лишь в шести встречах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 2 (1+1) очка.
- 3 марта 2023
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