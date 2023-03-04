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Всё ли было честно в драке с участием Александра Радулова?

Вчера, 3 марта, прошёл второй матч плей-офф 1/4 финала Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком», который завершился победой казанской команды со счётом 4:1.

В середине второго периода произошла массовая драка с участием хоккеистов обеих команд. Активное участие принимали нападающий «Нефтехимика» Андрей Чивилёв и форвард «Ак Барса» Александр Радулов. «Чемпионат» предлагает оценить бой и пройти опрос: «Всё ли было честно в драке с участием Александра Радулова?»

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

По итогам драки Чивилёв получил пять штрафных минут. Радулов получил пять минут за драку, две минуты за грубость и 10-минутный дисциплинарный штраф как зачинщик потасовки.