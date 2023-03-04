Капитан «Амура» Николишин: высокой оценки за сезон наша команда не заслужила

Капитан «Амура» Иван Николишин подвёл итоги сезона КХЛ в исполнении хабаровского клуба. «Амур» занял 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ, отстав от зоны плей-офф на три очка.

«Перед командой стояла задача выхода в плей-офф, вторую половину чемпионата мы в общем-то держали эту кубковую путёвку в руках, но на финише упустили. Два домашних матча с Казанью, к сожалению, стали решающими. Поэтому высокой оценки ни я, ни наша команда не заслужили. Можно сказать, что это впечатление немного скрасила игра нашей команды, которая на финише сезона сопровождалась аншлагами. Было видно, что болельщики в нас верят, им нравится наш хоккей. Чемпионат сопровождался в Хабаровске ажиотажем, это наш общий плюс.

Епанчинцев открывает для КХЛ новых форвардов? В своё время он был очень умным форвардом, к нападающим, как мне кажется, у него особое отношение, плюс особое понимание этого амплуа. Видимо, всё это и срабатывает. Ещё хотел бы поблагодарить другого бывшего центрфорварда — моего отца Андрея Николишина. Созванивались после каждого матча, обсуждали едва ли не каждый эпизод. Спасибо за подсказки!» — цитирует Николишина Russia-Hockey.ru.

Николишин в прошедшем сезоне КХЛ стал лучшим бомбардиром «Амура» с 42 очками (17+25).