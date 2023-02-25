Позор или закономерность? Почему «Трактор» и «Амур» остались без плей-офф КХЛ

Накануне в КХЛ определились все участники плей-офф от Восточной конференции. Последними из гонки за кубковую весну выпали «Амур» и «Трактор»: и если в первом случае это стоит воспринимать как печальную закономерность, то во втором – исключительно как оглушительный провал. Давайте поговорим о свежеиспечённых неудачниках сезона.

«Амур» дал болельщикам зрелище и заставил себя уважать. А на большее никто и не рассчитывал

Понятно, что от Хабаровска перед сезоном особо ничего не ждали. По той причине, что «Амур» в очередной раз начал всё с нуля, и никто не понимал, как всё будет работать. Новый тренер Вадим Епанчинцев – король ВХЛ, но не впечатливший в своё время в «Спартаке». Новые легионеры (кроме Михала Йордана), которые всегда коты в мешке. Ну и состав, откровенно говоря, уровня ВХЛ, из которого можно было выжать результат только тем способом, что взяли на вооружение в «Адмирале».

«Амур» играл намного зрелищнее дальневосточных коллег. Здесь чувствовалось влияние Епанчинцева, умнейшего в прошлом нападающего, и на это было приятно смотреть. Но перелёты, календарь практически без пауз и, конечно, уровень игроков – всё это в совокупности не дало «тиграм», которые старались именно играть в хоккей, исполнить мечту.

Считаю, что тренерский штаб и менеджмент «Амура» отработали вполне сносно в хабаровских реалиях. Первый, как уже отметил, поставил команде симпатичный, понятный хоккей, умел достать из парней характер, да и по физике «тигры» не просели к концу марафона регулярки. Разве что большинство не сумели поставить – второе с конца по сезону, хуже только у «Сочи». Это, конечно, большой неиспользованный резерв.

Менеджмент же в лице Романа Крамаря и Вадима Покотило собрал интересную «солянку» в составе, но коллектив при этом не выглядел разрозненным. Угадали с большинством легионеров – Кэм Ли и Янис Калниньш против провала с Эндрю Кэлофом, но ведь был ещё взятый по ходу сезона словенец Ян Дрозг, помогший команде на определённом этапе. Вообще, «Амур» сумел здорово (по своим меркам) усилиться по ходу сезона, что всегда является показателем качественной работы селекционеров. Станислав Бочаров и Яков Рылов пришли уже во время регулярки и сразу стали лидерами.

Но понятно, что главная фишка «Амура» этого сезона – триумф арендованных хоккеистов. В сентябре-октябре Хабаровск друг за другом взял «на передержку» из других клубов Ярослава Лихачёва («Локомотив»), Сергея Дубакина («Сибирь») и Никиту Гребёнкина («Металлург»), и эти парни взяли и потащили Хабаровск в плей-офф. Чуть-чуть не дотащили, но больше очков, чем кто-то из этой троицы, у «Амура» набрал только Иван Николишин, сыгравший на порядок больше матчей.

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Вряд ли в условиях опустошённого рынка легионеров и, как следствие, взлетевшего ценника на российских игроков «Амур» мог укомплектоваться лучше. Ну и штаб Епанчинцева объединил команду и поставил тот хоккей, который посчитал нужным. Хабаровску не хватило где-то сил, где-то рациональности, и поэтому он, в отличие от Владивостока, не в плей-офф. Но, повторюсь, вряд ли кто-то питал иллюзии перед сезоном, болельщики «Амура» посмотрели неплохую регулярку в исполнении своей команды, и никому за всё это не должно быть стыдно.

Рассматривать итоги сезона для «Амура» исключительно через призму результата нельзя. Является ли вообще результат каким-то реально серьёзным критерием для представителей дальневосточного спорта? Кажется, хоккейные, футбольные и прочие команды из этих регионов – это всё исключительно социальная история. Потому что там нет больших (а иногда и средних) бюджетов, потому что они не становятся с годами поближе к Москве, вокруг которой в России вертится абсолютно всё.

И «Амур» в этом смысле провёл хороший сезон, хоть и не попал в плей-офф. «Тигры», как правило, радовали болельщиков зрелищной игрой, собирая на трибунах в среднем по пять тысяч человек, бились до конца, не устраивали распродаж в угоду олигархам. В плане самоуважения «Амуру» было очень важно удержать голкипера Евгения Аликина, и в клубе это сделали.

Евгений Аликин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Многие скажут, рассуждая об «Амуре»: а для чего всё это было? Для чего оставляли всеми правдами и неправдами того же Аликина, который всё равно уйдёт летом? Для чего наигрывали арендованных, которые совершенно бесплатно вернутся в свои клубы в межсезонье? Ответ простой: чтобы порадовать болельщиков из региона в конкретном сезоне-2022/2023, выполнить социальную функцию клуба и постараться решить локальную задачу. А на долгосрочную перспективу «Амур» никогда не загадывал и не будет загадывать – не те возможности.

И сейчас, как и в конце любого сезона, никто не скажет, что будет дальше с «тиграми». Нет, понятно, что команда продолжит существование в КХЛ, в этом нет никаких сомнений, но каким будет состав, кто будет тренер, какие перспективы и задачи будут намечены? Печальная закономерность заключается в том, что у «Амура» никогда нет готовых ответов на эти вопросы, и это не чей-то просчёт, а реалии хабаровского (и не только) хоккея. Но совершенно не исключено, что ровно через год «Амур» и «Адмирал» поменяются местами в плане результата, и это тоже будет нисколько не удивительно.

«Трактор»: безволие, бессистемность и большая ошибка Савина

Про «Трактор» — совсем другая риторика, никаким достойным сезоном в исполнении челябинцев и не пахнет. Эту команду нельзя сравнивать с «Амуром» ни по каким параметрам (бюджет, уровень хоккеистов в составе, возможности для планирования и поступательного развития), так что и подход к одинаковому конечному результату совсем разный.

Коллеги не раз писали, что именно плохо у «Трактора» в этом сезоне. Сейчас же, когда задача-минимум на чемпионат не выполнена, стоит поговорить о том, почему это плохо. Другими словами, кто виноват?

В первую очередь Иван Савин. Гендиректор «Трактора», автор популистской долгосрочной стратегии клуба и человек, позволивший себе попасть под влияние Анвара Гатиятулина и введший челябинского тренера в совет директоров. Это – главная и грубейшая ошибка Савина, помешавшая ему сменить рулевого в команде, чтобы попытаться спасти сезон. При этом состав «Трактора» под руководством гендиректора был укомплектован более чем боеспособно, но не до конца. Например, в Челябинске так и не нашли серьёзного и стабильного голкипера, промучившись весь сезон с этой позицией. И тут тоже неясно, почему основательно подошедший к стратегии клуба Савин раньше не озаботился приглашением генерального менеджера. Лишь сейчас в клубе появился Алексей Волков, у которого будет немало работы в межсезонье.

Что касается непосредственно хоккея «Трактора», то тут полный провал в исполнении Анвара Гатиятулина. В очередной раз пришлось убедиться, что Анвар Рафаилович не тянет на роль главного тренера в команде, которая претендует на что-то серьёзное. У него совершенно нет харизмы, зато есть потолок собственных возможностей: дважды в карьере Гатиятулин выводил «Трактор» в финал конференции, и дважды челябинцы там без шансов «сгорали» сопернику. То есть вот он, непреодолимый рубеж.

Гатиятулина, кстати, нет никакого желания критиковать. Вежливый, всегда корректный и даже в чём-то обаятельный человек. Но, как известно, хороший человек – не профессия. Успешный главный тренер в России должен быть либо жёсткой сволочью, либо мощнейшим харизматиком, либо обладать таким априорным авторитетом, как Зинэтула Биляледтинов, или Вячеслав Быков, или Валерий Белоусов, чтобы игроков дисциплинировало само по себе нахождение человека на лавке.

Гатиятулин, увы, даже близко не подходит ни под одну из категорий. Он спокойный, мягкий, безэмоциональный. И его «Трактор», лишившийся в межсезонье ярких иностранных лидеров, такой же: ни системы, ни дисциплины, ни характера, ни желания в подавляющем большинстве матчей. При этом в раздевалке челябинцев, как говорят, вообще не было никаких конфликтов – всё чинно, благородно и даже без повышенных тонов. Это, конечно, здорово, но когда подобное происходит на фоне катастрофических результатов и безволия команды на льду, то это, наоборот, пугает. Значит ведь, что всех всё устраивает.

Анвар Гатиятуллин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Убеждён, что Гатиятулин – сильный методист и идеальный помощник, но в Челябинске (в определённых кругах) к Анвару Рафаиловичу какое-то подобострастное отношение. Его готовы носить на руках и вводить в совет директоров, потому что он прошёл уникальный путь в родном городе от детского тренера до команды КХЛ, потому что при нём «Трактор» добивался последних успехов. И сейчас у Гатиятулина контракт на следующий сезон, и его по-прежнему невероятно трудно расторгнуть.

А без прихода другого тренера в Челябинске не изменится ничего. К тому же на 80% сохранится текущий состав. Конечно, я не имею в виду, что «Трактор» снова провалится, однако если говорить о потолке Гатиятулина, то он давно обозначен. Но является ли выход в третий раунд пределом мечтаний и возможностей одного из самых хоккейных городов России? Да и не факт ещё, что Алексей Волков привезёт Гатиятулину таких иностранцев, которые смогут принести хотя бы этот результат.