Главный тренер «Авангарда»: счёт такой, будто разорвали, но победа далась кровью и потом

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (4:1, 1-1).
«Мы рады, что победили. Счёт 4:1 – такой, как будто разорвали, но далась победа кровью и потом. В первом периоде пара удалений в начале. Молодцы ребята, что выстояли. По настрою всё было в порядке, все «горели» и хотели победить, все хотели доказать, что умеем играть и умеем забивать голы, потому что в прошлой игре этого не получилось.
Важный момент – это меньшинство. И во втором периоде практически не было атак в нашу сторону – может быть, одна максимум. И, конечно, игра вратаря. Вася здорово сегодня отыграл во всех ситуациях. В сумме вся команда отыграла здорово, добилась победы, сделала небольшой шажок. Теперь поедем биться в Новосибирск.
Как оценю игру первого звена? Я считаю, что звено выполняет свою работу. Может быть, не получилось с забиванием, но в целом есть моменты, есть ситуации. Отличная игра Найта и Буше в меньшинстве. Когда они играют втроём, мы создаём моменты, но пока шайба не идёт. Если продолжаться будут моменты, я думаю, что и придут голы. Самое главное, что они выполняют игровое задание и вся тройка играет на команду», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 4 марта 2023
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