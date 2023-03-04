СДК КХЛ объявил наказание Радулову за то, что он спровоцировал драку

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел несколько эпизодов встреч первого раунда плей-офф.

По итогам инцидента в матче «Ак Барс» — «Нефтехимик», случившегося на 32-й минуте, СДК вынес решение по поводу нападающего «Ак Барса» Александра Радулова.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Александра Радулова по п.3.4. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), — подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

По итогам встречи СКА — «Динамо» Минск нападающий гостей Ник Меркли, помимо одноматчевой дисквалификации, был подвергнут наказанию в виде денежного штрафа. Причина — использование непристойных, нецензурных или оскорбительных жестов по отношению к судье или любому лицу.

Защитник «Динамо» Дмитрий Дерябин по п.1.3. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею) был подвергнут денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Седрика Пакетта по п.1.15. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме Радулов спровоцировал массовую драку в матче с «Нефтехимиком» и уложил соперника на лёд