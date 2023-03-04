Главный тренер «Автомобилиста» после поражения от «Металлурга»: непонятный гол пропустили

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после поражения в матче с «Металлургом» (2:3 ОТ, 1-1).

«Хорошая игра плей-офф, много борьбы, эмоций, драки. Хорошие моменты, но вратарь соперника не позволил их реализовать, были возможности в первом овертайме. Пропустили непонятный гол, но это спорт, кому-то везёт.

Специалисты по игре с шестым полевым? Пробуем на тренировках этот момент, получилось у ребят.

Перебросали «Металлург» в овертайме? Был хороший момент у Макеева, у Голышева, но вратарь «Металлурга» сыграл на высоте, не позволил забить.

Рады ли за «Горняк» в ВХЛ? Помогли немножко, отдали им и Вову Галкина, и Кузнецова, стараемся помогать системе. Неучева отдавали на игры плей-офф в молодёжке, чтобы ребята росли и были в игровом тонусе.

Нет ли страха, что в следующем матче не получится из-за усталости сегодня? Физически и Магнитогорск провёл столько времени на льду, сколько и мы. Надо собрать эмоции, найти положительные эмоции, восстановить ребят и идти дальше.

Поедет ли Галкин в Магнитогорск? Да, Вова будет с нами», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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