Главный тренер «Автомобилиста» после поражения от «Металлурга»: непонятный гол пропустили

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после поражения в матче с «Металлургом» (2:3 ОТ, 1-1).
«Хорошая игра плей-офф, много борьбы, эмоций, драки. Хорошие моменты, но вратарь соперника не позволил их реализовать, были возможности в первом овертайме. Пропустили непонятный гол, но это спорт, кому-то везёт.
Специалисты по игре с шестым полевым? Пробуем на тренировках этот момент, получилось у ребят.
Перебросали «Металлург» в овертайме? Был хороший момент у Макеева, у Голышева, но вратарь «Металлурга» сыграл на высоте, не позволил забить.
Рады ли за «Горняк» в ВХЛ? Помогли немножко, отдали им и Вову Галкина, и Кузнецова, стараемся помогать системе. Неучева отдавали на игры плей-офф в молодёжке, чтобы ребята росли и были в игровом тонусе.
Нет ли страха, что в следующем матче не получится из-за усталости сегодня? Физически и Магнитогорск провёл столько времени на льду, сколько и мы. Надо собрать эмоции, найти положительные эмоции, восстановить ребят и идти дальше.
Поедет ли Галкин в Магнитогорск? Да, Вова будет с нами», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 4 марта 2023
-
18:46
-
18:41
-
18:37
-
18:34
-
18:21
-
18:12
-
18:03
-
17:41
-
17:24
-
17:20
-
17:17
-
17:08
-
17:01
-
16:55
-
16:24
-
15:50
-
15:18
-
14:54
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:47
-
13:25
-
13:02
-
13:00
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:48
-
10:30
-
10:30