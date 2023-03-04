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Главный тренер «Металлурга» эмоционально отреагировал на курьёзный гол в овертайме. Видео

Главный тренер «Металлурга» эмоционально отреагировал на курьёзный гол в овертайме. Видео
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась во втором овертайме победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).

На 85-й минуте магнитогорцы сумели провести атаку. Шайбу на синей линии получил капитан «Магнитки» Егор Яковлев, сделавший сильный наброс-передачу в сторону ворот. Шайба полетела на значительном расстоянии от ворот, однако нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов подставил клюшку, срезав передачу. Шайба залетела в ворота — 3:2.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв эмоционально отреагировал на гол. Защитник гостей Никита Трямкин ударил клюшкой по льду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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