Главный тренер «Металлурга» прокомментировал непростую победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ, 1-1).

«Довольно нервный матч, особенно концовка, пропустили «пять на шесть», неправильно там сыграли, а в овертайме надо всё на ворота доставлять. Так получилось, было задание, ребята исполнили. Рады, что перевели серию в домашнюю, будем со своим преимуществом.

Юров играл в овертайме, чтобы игроки получили отдых? Да, давали ребятам передохнуть, пытались сбалансировать.

Больше опасных моментов у соперника в овертайме? В первой встрече у нас было больше моментов, а результат не в нашу пользу. Надо терпеть, работать и всё на ворота.

«Металлург» выиграл, хуже начав первый период, — это был хитрый план? Конечно, хитрый план (смеётся)», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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