Ларионов — о судействе: персонал Анисимова должен соответствовать уровню

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о судействе в матче с московским «Динамо» (5:2, 1-1).

«Нужно ли «Торпедо» столь большое число стычек, особенно учитывая, что «Динамо» провоцирует лидеров? Был серьёзный разговор в первом перерыве. Я сказал ребятам об этом. Что конкретно — это остаётся в тайне. Но это то, что мы не хотим видеть. И, опять-таки, не хочу ссылаться на людей, которые сегодня владели свистками, но надо соответствовать уровню. Это то, что я хочу сказать.

Агрессия Коваленко принесла пользу команде? Плей-офф — это хоккей, который решается игроками. Те наставления и те рекомендации, которые даются ребятам, они доходят, но, к сожалению, начинается игра, ты попадаешь в самый жар борьбы и всё выходит наружу. Не уступать — это одно, бороться за шайбу — это другое. Когда идут мелкие фолы, нам это не нужно. Мы играем в хоккей, в который мы играли и будем играть до конца, а это сбивает нас с ритма. Мы не хотим сворачиваться на ту простоту, которая бывает в таких матчах.

Были ли у меня сомнения по первому голу «Динамо»? Я обратился к судьям, пытаясь понять, почему они не свистнули проброс, потому что в предыдущем матче были такие же ситуации, когда они свистели. Я просто попросил объяснений, потому что одно дело, когда игрок игнорирует шайбу, а другое, когда был очень сильный выброс шайбы и защитник по ряду причин не успевал её остановить. Прежде всего, он вышел со скамейки и могло быть шесть на льду, и он не стал её трогать, да её и потрогать было трудно – она летела с сумасшедшей скоростью. И мне было непонятно их решение. Они объяснили, что якобы Сизов был рядом и должен был её трогать. Это решение судей, и мы не можем повлиять на них. Сомнения у меня есть, но как было, так было.

Может ли защита стоять стеной на пятаке, чтобы не было таких инцидентов, когда соперники лезут после остановки игры? Это тоже вопрос, который мы обсуждали. Мы всё время приходим к тому, что не хочется повторяться и ссылаться на какие-то факторы, которые к этому приводят. Но я думаю, что глава департамента судейства Алексей Анисимов, наверное, посмотрит и разберёт вещи. Если мы хотим видеть хороший хоккей, честный и правильный плей-офф, его персонал должен соответствовать этому уровню, который даёт возможность людям играть. Давайте дадим им возможность разобраться самим. Мы не жалуемся, а просто говорим о том, как сделать игру чистой и правильной. В этом наш посыл», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.