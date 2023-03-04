«Торпедо» уверенно обыграло московское «Динамо». Счёт в серии — 1-1

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).
На третьей минуте Владислав Фирстов, реализовав численное большинство, вывел нижегородцев вперёд. На седьмой минуте Андрей Белевич удвоил преимущество «Торпедо». На 25-й минуте Максим Джиошвили с передачи Ильи Каблукова отыграл одну шайбу. На 44-й минуте Максим Федотов вернул преимущество нижегородцев в два гола. На 47-й минуте Кирилл Воронин с передачи Богдана Конюшкова забросил четвёртую шайбу. На 55-й минуте Дмитрий Рашевский отыграл один гол при игре «шесть на четыре». На 57-й минуте Николай Коваленко поразил пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 6 марта. Команды сыграют в Москве.
- 4 марта 2023
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