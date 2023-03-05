Результаты четвёртого игрового дня плей-офф КХЛ

Вчера, 4 марта, в КХЛ завершился четвёртый игровой день розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина — 2023.

В Омске «Авангард» уверенно обыграл «Сибирь» и сравнял счёт в серии — 1-1. Сергей Толчинский и Наиль Якупов набрали по два (1+1) очка.

В Екатеринбурге «Автомобилист» сумел отыграться с 0:2 в матче с «Металлургом», однако в итоге магнитогорцы благодаря курьёзному голу одержали победу. Счёт в серии 1-1.

ЦСКА в Москве впервые за девять лет уступил в матче первого раунда плей-офф. «Северсталь» во втором овертайме смогла поразить ворота армейцев. Счёт в серии 1-1.

В Нижнем Новгороде «Торпедо» уверенно обыграло московское «Динамо» со счётом 5:2. Кирилл Воронин набрал два (1+1) результативных балла. Счёт в серии 1-1.

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