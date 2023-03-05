Результаты четвёртого игрового дня плей-офф КХЛ
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Вчера, 4 марта, в КХЛ завершился четвёртый игровой день розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина — 2023.
В Омске «Авангард» уверенно обыграл «Сибирь» и сравнял счёт в серии — 1-1. Сергей Толчинский и Наиль Якупов набрали по два (1+1) очка.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Пайгин (Михайлов) – 14:32 (5x5) 1:1 Шаров (Пьянов, Бутузов) – 26:45 (5x4) 2:1 Якупов (Толчинский, Чистяков) – 32:39 (5x5) 3:1 Толчинский (Якупов, Бродхёрст) – 36:20 (5x5) 4:1 Дедунов (Жарков) – 49:42 (5x5)
В Екатеринбурге «Автомобилист» сумел отыграться с 0:2 в матче с «Металлургом», однако в итоге магнитогорцы благодаря курьёзному голу одержали победу. Счёт в серии 1-1.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коростелёв (Яковлев, Карпов) – 13:54 (5x5) 0:2 Лайпсик (Фисенко, Минулин) – 28:58 (4x4) 1:2 Мэйсек (Широков, Валк) – 32:36 (5x5) 2:2 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 57:58 (6x5) 2:3 Яковлев – 84:25 (5x5)
ЦСКА в Москве впервые за девять лет уступил в матче первого раунда плей-офф. «Северсталь» во втором овертайме смогла поразить ворота армейцев. Счёт в серии 1-1.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Суворов – 04:38 (4x4) 1:1 Каменев (Плотников) – 48:31 (5x5) 2:1 Григоренко (Мамин, Соркин) – 49:15 (5x5) 2:2 Тимашов (Луговяк, Вовченко) – 51:17 (5x5) 2:3 Гуслистов (Пресс, Суворов) – 82:25 (5x5)
В Нижнем Новгороде «Торпедо» уверенно обыграло московское «Динамо» со счётом 5:2. Кирилл Воронин набрал два (1+1) результативных балла. Счёт в серии 1-1.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Фирстов (Бокун, Ян) – 02:23 (5x4) 2:0 Белевич (Ларионов, Буренов) – 06:00 (5x5) 2:1 Джиошвили (Каблуков) – 24:21 (5x5) 3:1 Федотов (Летунов, Воронин) – 43:35 (5x5) 4:1 Воронин (Конюшков) – 46:23 (5x5) 4:2 Рашевский (Кодола, Миронов) – 54:44 (6x4) 5:2 Коваленко – 56:34 (en)
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