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Куинн Хьюз быстрее всех защитников в истории НХЛ добрался до отметки в 200 ассистов

Куинн Хьюз быстрее всех защитников в истории НХЛ добрался до отметки в 200 ассистов
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

23-летний американский защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз отдал две передачи в матче и добрался до отметки в 200 ассистов за карьеру быстрее всех защитников в истории НФЛ. Американцу потребовалось для данного достижения 263 матча, тогда как предыдущий рекорд принадлежал экс-защитнику «Рейнджерс» Брайану Личу, который отдал первые 200 результативных передач в своей карьере за 264 матча.

В составе хозяев шайбами отметились Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер, Нильс Оман, а также российский форвард Андрей Кузьменко.

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