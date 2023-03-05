Овечкин забил гол 168-му вратарю в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 10

37-летний российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Сан-Хосе» (8:3). Российский форвард поразил ворота, которые защищал финский голкипер Каапо Кяхкёнен.

Вратарь «Сан-Хосе» стал 168-м голкипером НХЛ, которому забил Овечкин. Только двум хоккеистам в НХЛ удавалось поразить ворота большего числа голкиперов. Яромир Ягр забивал 178 разным вратарям, а Патрик Марло — 177.

На счету Овечкина теперь 815 голов в заокеанской карьере. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки составляет 79 шайб.

Напомним, в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:3.