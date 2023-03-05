«Сумасшедший матч». Тамбиев эмоционально описал победу «Адмирала» над «Салаватом»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился эмоциями после волевой победы в третьем матче серии с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ). Хозяева уступали в счёте 0:2 после второго периода.

«Эмоции немного переполняют. Сумасшедший матч, сумасшедший камбэк. Горд за ребят. Я так редко даю волю эмоциям на пресс-конференциях, но что тут можно сказать. Характер, сила воли, не опустили руки, играли до конца. Играли хорошо. Две пропущенные контратаки. Молодцы, что вытащили матч и подарили, я считаю, большой праздник болельщикам хоккея, Владивостока. Сумасшедшая поддержка, полный зал. Приятно играть, находиться на скамейке и вообще на арене. Сейчас немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Адмирал» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится во Владивостоке 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.