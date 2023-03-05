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Российский защитник Кныжов вызван из АХЛ в «Сан-Хосе»

Российский защитник Кныжов вызван из АХЛ в «Сан-Хосе»
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Российский защитник Николай Кныжов вызван в «Сан-Хосе Шаркс» из клуба Американской хоккейной лиги «Сан-Хосе Барракуда», сообщает официальный «твиттер» «акул».

Напомним, в конце января 2023 года 24-летний игрок обороны провёл первый матч в АХЛ. Уроженец Кемерова в мае 2021 года был прооперирован из-за спортивной грыжи. Затем, перед сезоном-2021/2022, защитник получил травму нижней части тела и его прооперировали. Во время операции игроку занесли инфекцию, из-за которой он вынужден был пропустить весь сезон. В августе 2022 года Кныжов порвал ахиллово сухожилие и вынужден был пропустить половину текущего сезона.

Всего в НХЛ на счету Кныжова 10 (2+8) очков в 59 матчах с показателем полезности «-10».

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