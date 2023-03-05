Нападающий «Нефтехимика» Галимов: чего не хватило, чтобы достать «Ак Барс»? Победы

Нападающий «Нефтехимика» Ансель Галимов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) и заявил, что следит за игрой центрфорвардов других клубов.

«В каком состоянии подошли к этой встрече? Посмотрели прошедшую игру, ошибки, сделали выводы. Тренерский штаб вводил точечные изменения. Начало хорошее, и вся игра. Таким мастерам, как в «Ак Барсе», не надо давать даже полушанса – они пользуются им и выжимают максимум из него.

Насколько гол «пять на четыре» добавил эмоций, гол Сафонова можно назвать необязательным? Голы «Ак Барса» не буду комментировать. По голу Порядина – он отлично бросил, ещё отмечу, как хорошо перед вратарём сыграл Митякин – закрыл его. Был хороший бросок и трафик перед воротами – всё, что нужно в большинстве.

Чего не хватило, чтобы достать соперника? Не хватило победы. Забей больше в ворота «Ак Барса» – тогда бы выиграли. Атмосфера была сумасшедшей, полный стадион – спасибо болельщикам, ждём на следующем матче.

Слежу ли за другими парами? Да, смотрю, как играют, подмечаю много нюансов. Так как второй год играю в центре, очень много внимания обращаю на то, как играют центральные, как расставляют игроков, какие есть нюансы. Считаю, был классный чемпионат из 68 матчей плюс не было таких пауз, как раньше. Все заряжены!» — приводит слова Галимова Metaratings.ru.

В прошедшей регулярке Галимов сыграл 67 матчей, в которых набрал 27 (13+14) очков с показателем полезности «+2».