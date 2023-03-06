Барбашёв забил первый гол за «Вегас» после обмена из «Сент-Луиса»
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В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Монреаль Канадиенс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Иван Барбашёв. Для россиянина этот гол стал первым за «Вегас» после обмена из «Сент-Луис Блюз».
Барбашёв проводит четвёртый матч за «Вегас». На его счету гол и три результативные передачи.
Иван Барбашёв начинал сезон в «Сент-Луисе». На его счету 59 матчей в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 10 голов и 19 результативных передач при коэффициенте полезности «-10».
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