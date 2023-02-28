«Он принёс не самую большую прибыль». В «Сент-Луисе» объяснили обмен россиянина Барбашёва

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал обмен российского нападающего Ивана Барбашёва в «Вегас Голден Найтс».

«Он принёс не самую большую прибыль, но к его персоне был наибольший интерес из-за ситуации с зарплатой. Мы разговаривали о продлении контракта, и он решил, что сейчас самое подходящее время для изучения рынка. Конечно, я это понимаю. Так что мы смогли получить игрока, который нам понравился в год его драфта, пару лет назад, игрока, за которым мы наблюдали», — приводит слова Армстронга STL Today.

Отметим, что за Барбашёва «блюзмены» получили игрока системы «Вегас Голден Найтс» Зака Дина. Игрок был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2021 году «Вегасом» в первом раунде под общим 30-м номером. Сейчас 20-летний форвард играет в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за клуб «Гатино Олимпикс». В текущем сезоне Зак набрал 49 (24+25) очков за 38 сыгранных матчей.