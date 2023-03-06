Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

32 сейва Георгиева не помогли «Колорадо» уйти от поражения в матче с «Сиэтлом»

32 сейва Георгиева не помогли «Колорадо» уйти от поражения в матче с «Сиэтлом»
Комментарии

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Игра закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александер Веннберг и Брэндон Танев.

У гостей в этом матче забивали Натан Маккиннон и Денис Мальгин. Российский форвард Валерий Ничушкин в моменте с первым голом отметился результативной передачей.

Таким образом, основное время матча завершилось вничью со счётом 2:2. В овертайме победу гостям принесла шайба Янни Гурда.

По ходу матча российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев совершил 32 спасения.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, «Сиэтл» находится на том же месте в таблице Тихоокеанского.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2023, понедельник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Маккиннон (Лехконен, Ничушкин) – 09:19 (5x5)   1:1 Веннберг (Борген, Шварц) – 29:52 (5x5)   2:1 Мальгин (Макар, Родригес) – 31:45 (5x5)   2:2 Танев (Шварц) – 57:30 (5x5)   2:3 Гурд (Данн, Бенирс) – 61:24 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023