32 сейва Георгиева не помогли «Колорадо» уйти от поражения в матче с «Сиэтлом»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Игра закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александер Веннберг и Брэндон Танев.

У гостей в этом матче забивали Натан Маккиннон и Денис Мальгин. Российский форвард Валерий Ничушкин в моменте с первым голом отметился результативной передачей.

Таким образом, основное время матча завершилось вничью со счётом 2:2. В овертайме победу гостям принесла шайба Янни Гурда.

По ходу матча российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев совершил 32 спасения.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, «Сиэтл» находится на том же месте в таблице Тихоокеанского.