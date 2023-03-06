Коваленко: удивляет, что московское «Динамо» в серии с «Торпедо» ушло в канадский хоккей

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко рассказал о серии «Торпедо» и московского «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина — 2023.
«Меня немного удивляет, что «Динамо» ушло в канадский хоккей. Всё-таки бело-голубые именно играли в регулярном чемпионате, были красивые матчи и победы. Но в плей-офф «Динамо» — видимо, из-за опасений перед «Торпедо» — резко упростило свой стиль, на длинной дистанции плей-офф это может не принести успех. Но Алексей Кудашов — классный тренер, ему виднее.
Что станет решающим фактором в серии? На мой взгляд, очень многое будет зависеть от судейства. «Динамо» — один из традиционных лидеров нашего хоккея, клуб с ресурсами, «Торпедо» — молодая команда, которая стала джокером этого сезона. Пошла рубка, очень много столкновений и сложных моментов для судейства. Посмотрим, смогут ли арбитры выдержать свою линию.
Прогноз на развитие серии? Думаю, не просто так Игорь Николаевич [Ларионов] изящно призвал главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова обратить внимание своего персонала на эту серию — и взять её под контроль. Идёт роскошный хоккей, у каждой команды свои козыри. Если жёсткость не перерастёт в жестокость и постоянные провокации, если серия не свалится в грязь, то проигравших не будет. Выиграют обе команды, КХЛ и весь наш хоккей!», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.
Третий матч в серии пройдёт сегодня, 6 марта в Москве и начнётся в 19:30 мск.
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